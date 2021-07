Biden vil have rød telefon til Xi i Kina

Et sted i et lokale i Kinas forsvarsministerium står en telefon, som almindelige mennesker ikke kan ringe til.

Telefonen er ellers en såkaldt "rød linje".

En hurtig kontakt i en krisesituation. Måske for at sige, at et fly er på afveje ved en fejl.

Men systemet virker ikke.

- Vi har en hotline. Vi ved, at et par gange, hvor vi har brugt den, har den bare ringet og ringet i timevis i et tomt rum, siger Kurt Campbell, Asien-rådgiver for USA's præsident, Joe Biden, ifølge Reuters.

Det vil USA ændre på. Det skal sikres, at nogen tager telefonen i Beijing, den kinesiske hovedstad, når USA ringer.

CNN rapporterer, at Biden-administrationen vil etablere en "rød telefon" mellem Det Hvide Hus og Kinas præsidentkontor.

Præsident Joe Biden og præsident Xi Jinping skal kunne komme i kontakt omgående på en krypteret forbindelse.

Måske med advarsler om cyberangreb eller oplysninger om militære bevægelser.

Så der ikke opstår misforståelser.

Idéen stammer fra præsident Obama-administrationen.

Præsident Donald Trump begyndte i sit sidste år i Det Hvide Hus også at arbejde med idéen, men det er stadig usikkert, om forbindelsen kan etableres.

CNN skriver, at det ikke er klart endnu, om Kina overhovedet vil acceptere at bruge krypteret kommunikationsudstyr med amerikanerne.

Biden-administrationen mener, at en direkte linje er blevet påtrængende, efterhånden som forholdet mellem USA og Kina er blevet mere og mere køligt.

Trump var i handelskrig med kineserne.

Han sagde rent ud, at Kina har forværret coronakrisen, fordi kineserne ikke sagde til verden, at der var et nyt virus i omløb i Wuhan.

Hans vicepræsident, Mike Pence, der muligvis prøver at blive republikanernes præsidentkandidat i 2024, holder sig ikke tilbage.

- Kinas kommunistiske parti er den største fare mod vor velstand, sikkerhed og værdier på Jorden, sagde Pence onsdag i en tale i tænketanken Heritage Foundation i Washington D.C.

- Kina er måske ikke et ondt imperie, men det arbejder hver dag på at blive det.

Joe Biden har videreført Trumps kritiske linje over for Kina, men bruger mere diplomatiske ord.

Han prøver at få Europa med på at lave en samlet front over for Kina, som USA beskylder for at bryde menneskerettigheder, være militært aggressiv og for ikke at overholde handelsregler.

I de senere år har der været flere tilfælde, hvor omverdenen forgæves har forsøgt at få hurtige informationer fra Kina.

Det gælder blandt andet udbruddet af covid-19 i begyndelsen af 2020 og i 2014, da Kina sendte en boreplatform til et omstridt havområde ved Vietnam.

- Der er problemer, når det gælder kontakt til Kina i krisetider. Det skyldes hovedsagelig, at deres system virker fra toppen og ned, siger en amerikansk embedsmand til CNN.

Får man kontakt til Kina, er det ofte ikke den ansvarlige person, der er i røret.

Man skal helt op til præsident Xi og kredsen omkring ham, men det er svært at blive stillet om.