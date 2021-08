Biden vil gøre halvdelen af USA's nye biler grønne i 2030

Præsident Joe Biden har torsdag underskrevet et dekret om, at halvdelen af alle solgte biler i USA i 2030 skal være CO2-neutrale. Det vil sige, at halvdelen af alle nye biler skal være elbiler, brintbiler eller hybridbiler.

I dekretet lægges der også op til flere tiltag, der generelt skal nedbringe forurening fra biler frem til 2026.

Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse.

Målet er at nedbringe USA's samlede CO2-udslip.

Bidens dekret, der ikke er juridisk bindende, bliver støttet af flere store amerikanske og udenlandske bilfabrikanter, der dog samtidig advarer om, at det vil kræve milliarder af dollar fra staten at nå målet.

De tre store bilproducenter i USA - General Motors, Ford og Chrysler - byder initiativet velkommen og udtaler, at de deler hensigten om, at 40-50 procent af alle solgte biler i USA i 2030 skal være CO2-neutrale.

Joe Biden har gentagne gange afvist mange af sine demokratiske partifællers krav om at sætte juridisk bindende mål om at udfase salget af benzinbiler.

Det skyldes blandt andet massiv modstand fra United Auto Workers (UAW), der er en af USA's mest magtfulde fagforeninger. UAW frygter, at de nye mål kan koste arbejdspladser for flere af sine medlemmer.

Dan Becker, der er direktør i organisationen Safe Climate Transport Campaign, kritiserer Bidens plan for at være afhængig af "frivillige forpligtelser fra upålidelige bilproducenter".

- Når løfterne fra bilselskaberne er valgfri, får det et nytårsforsæt om at tabe sig til at ligne en juridisk bindende kontrakt, siger han.

Af alle solgte biler i USA sidste år var kun to procent elbiler og hybridbiler. Til sammenligning udgjorde Europas samlede salg af elbiler og hybridbiler ti procent.

Bidens tiltag skal efter planen reducere USA's samlede CO2-udledning og samtidig gøre det muligt for USA at konkurrere med Kina på klimaindsatsen.

I modsætning til USA har Kina en plan for 2025 om, at 20 procent af alle nye solgte biler skal være CO2-neutrale.

USA's førende klimastat, Californien, har allerede et mål om, at alle solgte biler i staten udelukkende skal være elbiler og hybridbiler fra 2035.