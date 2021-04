Joe Biden ønsker ifølge The Washington Post at have trukket amerikanske styrker ud af Afghanistan inden 11. september (Arkivfoto).

Biden vil fremlægge plan for Afghanistan-exit før 11. september

Onsdag vil Joe Biden fremlægge planer for at trække USA's styrker ud af Afghanistan inden 11. september.

De amerikanske soldater skal senest den 11. september i år - på 20-årsdagen for angrebet i USA - være ude af Afghanistan.

Sådan lyder ambitionen fra USA's præsident, Joe Biden.

Det skriver den amerikanske avis The Washington Post, der tirsdag citerer anonyme kilder med kendskab til planen. Biden vil ifølge avisen offentligt præsentere tilbagetrækningen onsdag.

Højtstående amerikanske embedsmænd bekræfter oplysningen overfor nyhedsbureauerne AP, dpa og AFP. Efterfølgende har Det Hvide Hus bekræftet, at Biden onsdag vil fremlægge sine planer for en tilbagetrækning.

USA har officielt 2500 soldater udstationeret i Afghanistan. Antallet varierer dog, og ifølge Washington Post er antallet i dag nærmere 3500. En overgang var der op mod 100.000 amerikanske soldater i landet.

Andre Nato-lande har, ifølge det norske nyhedsbureau NTB, tilsammen godt 7500 soldater i Afghanistan

Joe Bidens forgænger, Donald Trump, forhandlede sig sidste år frem til en aftale med den militante talibanbevægelse. Her lød det, at de amerikanske styrker skulle være ude af Afghanistan senest 1. maj.

Talibanbevægelsen har advaret om, at den vil gå til angreb, hvis alle udenlandske soldater ikke er ude af landet inden den dato.

Bidens plan lægger op til, at de fleste styrker trækkes tilbage i løbet af den nærmeste tid. Men han garanterer altså ikke, at USA's soldater vil være ude af Afghanistan inden den aftalte deadline 1. maj.

Ifølge Washington Post vides det ikke umiddelbart, hvad talibanbevægelsen tænker om den gradvise tilbagetrækning, som Biden planlægger.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har onsdag indkaldt alliancens udenrigs- og forsvarsministre til et ekstraordinært møde. Det ventes ifølge NTB, at Afghanistan bliver et af temaerne.

Stoltenberg mødes også med USA's forsvarschef, Lloyd Austin, og USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, i Nato-hovedkvarteret.

USA gik ind i Afghanistan i 2001 efter en stribe angreb på amerikansk grund.

Blandt andet blev to fly kapret og fløjet ind i de to højhuse ved World Trade Center på Manhattan i New York. Den militante organisation al-Qaeda, som blev stiftet af afghanske Osama bin Laden, stod bag.

Danmark har ikke længere kampstyrker i i Afghanistan. I dag består den danske indsats ifølge Udenrigsministeriet af et mindre antal rådgivere, instruktører og støttebidrag omkring Kabul. Dertil kommer økonomisk bistand til kapacitetsopbygning og drift af de afghanske sikkerhedsstyrker.