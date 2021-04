Biden ventes at erklære drab på armeniere et folkemord

Præsident Joe Biden ventes trods tyrkiske protester at karakterisere det som et folkemord.

Det amerikanske udenrigsministerium bekræfter, at der lørdag kan ventes en vigtig erklæring om de hundredtusinder af etniske armeniere, der blev dræbt i Tyrkiet under Første Verdenskrig.

- Når det gælder det armenske folkemord, så kan I vente en bekendtgørelse i morgen. Det siger en talskvinde for udenrigsministeriet i Washington. Hun vil ikke give flere detaljer.

Men Det Hvide Hus bekræfter, at Biden fredag har talt i telefon med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, forud for en vigtig meddelelse.

Kilder, der er bekendt med samtalen, siger til nyhedsbureauet Reuters, at Biden fortalte Erdogan, at han vil betegne massedrabet på armeniere som et folkemord.

USA's regering har ikke tidligere officielt meldt ud, at det fra lørdag vil kalde drabet på op mod halvanden million etniske armenierne i Tyrkiet for et folkemord.

Men Biden lovede under valgkampen i 2020, at det netop var, hvad han ville gøre. Det kan potentielt føre til en alvorlig konfrontation mellem Tyrkiet og USA.

Lørdag er det den årlige mindedag for de mange armeniere, der blev ofre.

Tyrkiet har i mange år reageret vredt på bare antydningen om et folkemord på armenierne. Den samme linje har præsidt Erdogan nidkært fulgt.I stedet har man fastholdt, at der ikke var noget folkemord. Men at mange armeniere blev ofre i den generelle storkrig, som hærgede i Europa fra 1914 til 1918.Tyrkiets trussel om bål og brand ved anklager om folkemord har fået en række landes regeringer til at afstå, hvad deres parlamenter ellers har fået vedtaget: at det var et kynisk folkemord på armenierne. Hundredtusinder blev ofre på dødsmarcher.

Et af de nærmeste vidner til det osmanniske regimes folkedrab var missionæren Karen Jeppe. Hun stammede fra Gylling i Østjylland. Hun ledte i mange år et børnehjem i Urfa i det sydøstlige Tyrkiet. Hun forsøgte under Første Verdenskrig at hjælp de trængte armeniere.

Hun døde og blev begravet i Aleppo i Syrien, hvor titusinder af armeniere dengang søgte tilflugt.