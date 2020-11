Biden vælger Obama-viceminister som udenrigsminister

Den jurauddannede Blinken har i årevis været en af Joe Bidens fortrolige.

Han var i en overgang viceudenrigsminister under tidligere præsident Barack Obama. Inden da var han Bidens sikkerhedsrådgiver, da Biden var vicepræsident.

En anden genganger i Det Hvide Hus bliver tidligere udenrigsminister John Kerry, der vil blive udpeget som Bidens særlige "klima-zar", fremgår det af meddelelsen.

Kerry får også plads i det nationale sikkerhedsråd, skriver nyhedsbureauet dpa.

Biden vil nominere den 60-årige cubansk-amerikanske jurist Alejandro Mayorkas som minister for indenlandsk sikkerhed. Mayorkas har også en fortid i Obama-administrationen, hvor han var viceminister på samme område.

Som det har forlydt i flere medier, ønsker Biden at have Jake Sullivan på posten som national sikkerhedsrådgiver.

Linda Thomas-Greenfield er udpeget til posten som FN-ambassadør.

For første gang er der også udsigt til, at en kvinde indtager stillingen som øverste chef for USA's efterretningstjenester.

Biden har nomineret Avril Haines til posten. Hun var en af Obamas nære sikkerhedsrådgivere og var inden da den første kvinde, der var vicedirektør i efterretningstjenesten CIA.

Joe Biden har på forhånd sagt, at han vil have et ministerhold, der afspejler forskellighederne i samfundet.

Endnu er Biden ikke formelt erklæret vinder af præsidentvalget. Men trods den siddende præsident Donald Trumps modstand ventes det at ske, når valgmandskollegiet stemmer den 14. december.

Alle topstillinger i regeringen skal bekræftes ved afstemning i Senatet.