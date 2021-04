Biden udtrykker lettelse over for George Floyds Familie

USA's præsident, Joe Biden, har tirsdag ringet til George Floyds familie og udtrykt sin lettelse over, at den hvide betjent Derek Chauvin er blevet dømt for drabet på den sorte amerikaner.

USA's præsident, Joe Biden, har i et telefonopkald til George Floyds familie fortalt dem, at han er "utrolig lettet".

Det sker, efter at den hvide betjent Derek Chauvin tirsdag blev kendt skyldig i at have dræbt den sorte amerikaner.

- Vi er alle meget lettede. Det her er meget vigtigt, siger Biden under opkaldet, som familiens advokat, Ben Crump, har delt på Twitter.

- Intet kommer til at gøre det hele bedre, men i det mindste har I nu fået noget retfærdighed, tilføjer Biden.

Han lover samtidig, at han vil sørge for at få fløjet familien fra Minneapolis til Det Hvide Hus.

Joe Biden ventes senere tirsdag amerikansk tid at udtale sig officielt om dommen i en tv-tale til nationen.

USA's præsident har flere gange tidligere udtrykt sin støtte til George Floyds familie. Allerede inden domsafsigelsen sagde han, at han håbede på "den rigtige dom".

Chauvin blev tirsdag lokal tid kendt skyldig i at have dræbt George Floyd under en anholdelse i Minneapolis 25. maj sidste år ved at knæle på den sorte amerikaners hals i over ni minutter.

Dommen blev afsagt ved Hennepin County Court omkring klokken 23.00 dansk tid.

Her blev Derek Chauvin kendt skyldig i alle tre anklagepunkter, hvoraf den mest alvorlige drejer sig om forsætligt drab. Han risikerer op til 40 års fængsel, når strafudmålingen finder sted om cirka to måneder.

Floyd-familiens advokat, Ben Crump, har efterfølgende hilst dommen velkommen og sagt, at den kan blive et "vendepunkt i historien" for et dybt splittet USA.

- Smertefuld, men fortjent retfærdighed er endelig nået frem til George Floyds familie.

- Denne dom er et vendepunkt i historien, og den sender et klart signal om behovet for at holde politiet ansvarligt. Retfærdighed for det sorte Amerika er retfærdighed for hele Amerika, siger han i en udtalelse på Twitter.