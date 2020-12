Biden udtrykker dyb bekymring over omsiggribende hackerangreb

USA's kommende præsident, Joe Biden, udtrykker torsdag "dyb bekymring" over et omfattende hackerangreb, som har ramt en lang række amerikanske ministerier - og nu også Microsoft.

Foreløbig har det været fremme, at hackere har fundet en bagdør til de interne systemer i blandt andet de amerikanske finans-, forsvars- og handelsministerier.

Her er e-mails i flere tilfælde blevet overvåget.

Det fulde omfang af angrebet kendes endnu ikke.

Men den amerikanske cybersikkerhedsstyrelse, Cisa, oplyser, at flere dele af regeringsapparatet har været under angreb "siden i hvert fald marts", skriver nyhedsbureauet dpa.

- Min administration vil gøre cybersikkerhed til en topprioritet på alle regeringsniveauer - og det vil have absolut øverste prioritet at håndtere dette brud på sikkerheden, siger Biden ifølge AFP.

Torsdag er flere ministerier blevet en del af skandalen.

Mediet Politico skriver på baggrund af anonyme kilder, at et agentur med ansvar for vedligeholdelse af USA's atomvåben også er omfattet af angrebet.

Fra energiministeriet, som agenturet hører under, lyder det dog, at hackere ikke har haft adgang til den nationale nukleare sikkerhedsadministration. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet har været isoleret til "netværk med forbindelse til handel", oplyser en talsmand for energiministeriet.

Cisa har ikke identificeret nærmere, hvem der står bag angrebet. Private sikkerhedsfirmaer peger på Rusland.

Også USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har antydet, at Rusland kunne stå bag.

Han sagde mandag, at den russiske regering flere gange har forsøgt at få adgang til den amerikanske regerings interne netværk.

En afgørende del af sikkerhedsbristen har angiveligt ligget hos it-firmaet SolarWinds. Den brist er siden blevet udnyttet til at komme ind hos ministerierne.

Også Microsoft er omfattet af angrebet, skriver Reuters på baggrund af anonyme kilder.

Microsoft blev ligesom ministerierne ramt af SolarWinds-bristen, hvorefter hackerne har brugt Microsoft-produkter til at udvide angrebet.

Den republikanske senator Mitt Romney har ifølge AFP sammenlignet angrebet med, "hvis russiske bombefly gentagne gange var fløjet over hele landet uden at blive opdaget".

Den russiske ambassade i USA mener, at der er tale om "grundløse" beskyldninger. Hackerangreb stemmer ikke overens med Ruslands principper for udenrigspolitik, lyder det.