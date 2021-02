Biden truer med amerikanske sanktioner efter kup i Myanmar

Samtidig opfordrer Biden til en koordineret international reaktion for at presse militærlederne til at give afkald på magten.

USA's præsident, Joe Biden, truer med at genindføre sanktioner mod Myanmar, efter at militære kupmagere har taget magten i det sydøstasiatiske land.

Joe Biden, der har været præsident i mindre end to uger, fordømmer militærets magtovertagelse fra den civilt-ledede regering i de tidlige morgentimer mandag lokal tid samt anholdelsen af den demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi.

Biden kalder kuppet "et direkte angreb på landets overgang til demokrati og retsstatsprincippet".

Krisen i Myanmar markerer en af de første større prøver for Biden og hans løfte om at samarbejde mere med allierede om internationale udfordringer - især med Kinas voksende indflydelse taget i betragtning.

Bidens løfte står i kontrast til tidligere præsident Donald Trumps tilgang, som ofte gik ud på at handle alene og prioritere amerikanske interesser før andre.

Både Joe Bidens demokratiske partifæller samt flere toprepublikanere har været ude at fordømme kuppet og opfordret til, at det bør have konsekvenser for militæret i Myanmar.

- Det internationale samfund er nødt til at stå sammen og i fællesskab presse det burmesiske militær til straks at give afkald på den magt, det har taget, og frigive aktivisterne og de embedsmænd, det har tilbageholdt, udtaler Biden i en erklæring.

Den amerikanske præsident bruger Myanmars tidligere navn, Burma.