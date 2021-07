Biden tror på enorm infrastrukturpakke trods slinger i Senatet

Republikanerne mener, at der er brug for mere tid til at få detaljerne på plads i planen - især i forhold til finansieringen af de astronomiske udgifter.

Både kongresmedlemmer og Biden er dog fortrøstningsfulde i forhold til at kunne lande en aftale om pakken, der står til at øge de føderale udgifter med næsten 600 milliarder dollar.

- Vi kommer til at have en ret færdig skitse, sandsynligvis mandag, og vi kommer til at stemme for den på det tidspunkt, siger den republikanske senator Mitt Romney.

Præsident Joe Biden har gjort det til et prestigeprojekt at forbedre USA's veje, broer, havne, rørledninger og internet som en del af en omfattende indenrigsdagsorden.

I juni stod han side om side med senatorer fra begge partier og proklamerede, at en rammeaftale var på plads. Men efter flere uger er der altså endnu knaster.

På vej til Cincinatti i delstaten Ohio mindede Biden, som er tidligere senator, onsdag Republikanerne om deres uforpligtende aftale.

- Jeg kommer fra en tradition i Senatet, hvor man giver hånd, og så er det det. Man holder sit ord, sagde Biden.

Da Biden blev spurgt, om han troede på, at planen ville blive godkendt i Senatet, svarede præsidenten klart:

- Det gør jeg.