Biden tilbyder USA som fristed for tusindvis af hongkongere

Tusindvis af borgere fra Hongkong vil få tilbudt at bruge USA som midlertidigt fristed på grund af Kinas pres på bystyret.

Det siger præsident Joe Biden torsdag ifølge BBC.

Ifølge Biden forbryder Kina sig mod Hongkongs frihedsrettigheder, og derfor vil USA tilbyde alle gæster fra Hongkong at blive i landet i op til 18 måneder.

Tilbuddet kan komme tusindvis af hongkongere, der allerede befinder sig i USA, til gode.

Med beslutningen følger USA i kølvandet på lande som Storbritannien, Australien og Canada, der alle har gjort det nemmere for folk fra Hongkong at søge ophold og statsborgerskab, siden Kina indførte en omstridt sikkerhedslov i den delvist selvstyrende region sidste år.

Den nye sikkerhedslov blev mødt med store protester.

Den anses af modstandene for at være indført af Kina for at lukke munden på kritikere og for at begrænse ytringsfriheden.

Omvendt mener tilhængere, at den har gendannet stabiliteten i byen.

Joe Biden siger i forbindelse med beslutningen torsdag ifølge BBC, at Kina længe har "undermineret landets demokratiske processer og institutioner ved at begrænse forskningsfriheden og slå ned på den frie presse".

Han henviser til, at over 100 mennesker - heriblandt aktivister og politikere - er blevet anholdt, siden den nye sikkerhedslov blev indført.

Liu Pengyu, der er talsmand for Kinas ambassade i Washington D.C., kritiserer beslutningen.

Han siger, at "sådan et tiltag ignorerer og forvrænger fakta, og at det er en grov indblanding i Kinas interne affærer".

Det er uvist, præcist hvor mange folk fra Hongkong, der vil få gavn af håndsrækningen fra USA.

Men Samuel Chu fra ngo'en Hong Kong Democracy Council, der har base i Washington D.C., estimerer ifølge BBC, at det kan hjælpe op mod 100.000 mennesker.

Den amerikanske regering indførte i juli sanktioner mod flere kinesiske embedsfolk i Hongkong og advarede samtidig landets virksomheder om risiciene ved at arbejde i byen efter indførelsen af den nye sikkerhedslov.