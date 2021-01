Biden til sit nye hold i Det Hvide Hus: Vi arbejder for folket

- Vi har en forpligtelse, men vi har også et stort privilegium. Meget sjældent får en person lov til at gøre noget, der kan have en fundamental positiv indflydelse på andres liv. Ikke kun her, men rundtom i verden, siger den nye præsident.

- Folk arbejder ikke for os, vi arbejder for folket. Jeg arbejder for folket. De betaler min løn. De betaler jeres løn. De sætter deres lid til jer. Jeg sætter min lid til jer. Og så har vi en forpligtelse, fortsætter han.

Joe Biden gør det samtidig klart, at han vil fyre medarbejdere i Det Hvide Hus, hvis ikke de behandler hinanden med respekt.

Biden understreger, at han ønsker at bryde med det giftige miljø, der spredte sig i Det Hvide Hus under den forrige regering.

Han siger, at han ønsker, at hans personale er styret af kollegialitet og respekt.

- Hvis du nogensinde arbejder sammen med mig, og jeg hører, at du behandler en anden kollega respektløst eller taler ned til nogen, så vil jeg fyre dig på stedet, siger Biden ifølge CNN.

Præsidenten fortsætter og siger, at han ønsker, at hans ansatte behandler hinanden med anstændighed. Noget som "har manglet i store perioder af de sidste fire år", siger han.

- Historien måler os og vores medborgere ud fra, hvor anstændige, hæderlige og kloge vi har været, siger han.

Joe Biden blev taget i ed som USA's 46. præsident onsdag kort før klokken 18.00 dansk tid.

Indsættelsen fandt sted i Washington D.C. under et enormt sikkerhedsopbud.