Biden til Netanyahu: Forventer nedtrapning af volden i dag

- De to ledere havde en detaljeret samtale om situationen i Gaza, Israels fremskridt i retning af at reducere Hamas' og andre terrorgruppers kapacitet samt de igangværende diplomatiske bestræbelser fra regionale regeringers og USA's side, meddeler Det Hvide Hus' talskvinde Karine Jean-Pierre.

- Præsidenten formidlede til premierministeren, at han forventer en betydelig deeskalering i dag på vejen mod våbenhvile.

Det er den fjerde telefonsamtale mellem Biden og Netanyahu, siden konflikten i Mellemøsten blussede kraftigt op for ni dage siden.

Flere demokratiske kongresmedlemmer har lagt pres på Biden for at indtage en mere aktiv rolle for at få en våbenhvile på plads.

Både Netanyahu og Hamas-bevægelsen afviser dog, at der skulle komme en snarlig våbenhvile.

Israelsk tv havde tidligere meddelt, at der var mulighed for en våbenhvile fra torsdag klokken 06.00 lokal tid.

De israelske luftangreb i Gaza har ramt veje, bygninger og en del vigtig infrastruktur. Det betyder, at den i forvejen dårlige humanitære situation i området er forværret.

Palæstinensiske sundhedsmyndigheder siger, at 219 palæstinensere er dræbt siden mandag i sidste uge. Hvert fjerde dødsoffer i Gaza er et barn.

I Israel er 12 mennesker dræbt, heriblandt to børn.

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, rejser torsdag til Israel og Vestbredden som led i den diplomatiske indsats. Det oplyser en talskvinde for det tyske udenrigsministerium.

- De politiske forhandlinger vil fokusere på den nuværende optrapning i Mellemøsten og de internationale bestræbelser på at stoppe volden, siger hun.

Heiko Maas skal efter planen mødes med Israels forsvarsminister og udenrigsminister. Han mødes også med den palæstinensiske premierminister i Ramallah på Vestbredden.