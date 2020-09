Biden taler i telefon med skudoffer under besøg i Kenosha

Den amerikanske by har været plaget af uroligheder, siden den sorte mand Jacob Blake blev skudt af en politibetjent den 23. august.

Biden har ligeledes torsdag talt i telefon med Blake, som er indlagt på hospitalet efter syv skud i ryggen. Samtalen varede omkring et kvarter.

Besøget finder sted, efter at USA's præsident, Donald Trump, aflagde byen et besøg tirsdag.

Modsat Biden var Trumps besøg tiltænkt som støtte til politiet, og præsidenten mødtes hverken med Blake eller hans familie.

Inden turen gik til Kenosha, mødtes Joe Biden og hans hustru med Blakes far og tre søskende i lufthavnen i Milwaukee.

Mødet var privat, og journalister og fotografer, der følger Joe Biden på turen, blev ikke inviteret med indenfor.

Derefter er Biden taget til Grace Lutheran-kirken i Kenosha, hvor blandt andre lokale embedsmænd og virksomhedsejere taler om de uroligheder, der er opstået på baggrund af racemæssige skel.

Porsche Bennett, en Black Lives Matter-arrangør, siger, at de lokale sorte borgere er trætte af falske løfter om en politireform.

- Vi har endnu ikke set handling. Og jeg er blevet opdraget til handling, ikke kun ord, siger Bennett til Biden.

Barb DeBerge, der er ejer af en mindre virksomhed i Kenosha, siger, at hendes forretning var i fare under de voldelige protester, men den blev skånet for store skader.

Biden, der er iført mundbind på grund af den igangværende pandemi, fordømmer ødelæggelserne i Kenosha.

- Uanset hvor vred og frustreret, du er, skal du holdes ansvarlig, hvis du plyndrer eller vandaliserer. Punktum. Det kan bare ikke tolereres, siger Biden.

Besøget i Kenosha er Joe Bidens første store rejse siden juni, da han på grund af coronaepidemien i videst muligt omfang har holdt sig hjemme.

Det markerer en ny fase i den amerikanske valgkamp.

Wisconsin er en af de såkaldte svingstater, som kommer til at spille en afgørende rolle ved det kommende valg.