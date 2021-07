Biden tæt på at erklære sejr over corona - men varianter truer

Det markerer ifølge Biden, at USA er på rette vej til at bekæmpe pandemien, men han understreger samtidig, at coronavirusset endnu ikke er besejret.

Præsident Joe Biden fejrer USA's nationaldag ved at åbne dørene til Det Hvide Hus for første gang, siden han tiltrådte embedet i januar.

- For 245 år siden erklærede vi os uafhængige af en fjern konge. I dag er vi tættere end nogensinde på at kunne erklære os uafhængige af et dødeligt virus, siger Biden i en tale for omkring 1000 tilskuere søndag lokal tid.

Tilskuerne inkluderer inviterede militærfolk og medarbejdere i frontlinjen mod pandemien.

- Vi har fået tag på dette virus. Men forstå mig ret: Covid-19 er ikke besejret. Vi ved alle, at der er opstået stærke varianter såsom Delta-varianten, siger Joe Biden.

Delta-varianten, der først blev opdaget i Indien, anses for at være mere smitsom end andre varianter.

Søndagens begivenhed er den største i Det Hvide Hus, siden Biden tiltrådte som præsident. Den inkluderer burgere, fyrværkeri og fejring af, at amerikanere er begyndt at vende tilbage til en mere normal hverdag efter pandemien, der er årsag til mere end 600.000 amerikaneres bortgang.

- I år er 4. juli en særlig festdag, for vi kommer ud af mørket efter et år med pandemi og isolation, et år med smerte, frygt og hjerteskærende tab, siger Biden.

Selv om der er mange ting at fejre i USA, overskygger det ikke det faktum, at Joe Biden missede sit mål om, at 70 procent af alle amerikanske voksne skulle have modtaget mindst et skud med en coronavaccine inden nationaldagen.

Tallet er omkring 67 procent, hvilket vækker bekymring hos sundhedseksperter, da tempoet i vaccineudrulningen er aftaget.

Biden understreger, at vacciner er det bedste forsvar mod nye varianter af virusset.

- Det er den mest patriotiske ting, du kan gøre, siger Biden om at blive vaccineret.