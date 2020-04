Den tidligere vicepræsident Joe Biden står til at vinde primærvalget i Ohio, der udelukkende er blevet afholdt via brevstemmer. (Arkivfoto)

Artiklen: Biden står som sejrherre ved valg i Ohio via brevstemmer

Biden står som sejrherre ved valg i Ohio via brevstemmer

Joe Biden står til over 70 procent af stemmerne i delstaten Ohio, der har stemt via brev på grund af corona.

Den tidligere vicepræsident Joe Biden bliver erklæret som vinder af Demokraternes primærvalg i Ohio, USA.

Det skriver det amerikanske medie NBC News natten til onsdag dansk tid.

Således står Biden til 72 procent af stemmerne, mens senator Bernie Sanders står til 15 procent af stemmerne.

Sanders meddelte i begyndelsen af april, at han standser sin kampagne som præsidentkandidat for Demokraterne. Han står dog fortsat på stemmesedlerne i de stater, der endnu ikke har afholdt valg.

Primærvalget i Ohio er udelukkende blevet afholdt via brevstemmer på grund af den igangværende coronaviruspandemi.

Valgstederne har meldt om enkelte vanskeligheder ved brevstemmesystemet, men ikke større udbredte problemer.

Ifølge nyhedsbureauet AP har 1,5 millioner stemt i Ohio, hvilket er langt færre end de 3,2 millioner, der stemte ved præsidentvalget 2016.

Valget var planlagt i første omgang til at blive afholdt 23. marts, men blev rykket som følge af coronaviruspandemien.

Delstaten Wyoming har allerede afholdt valg uden fysisk fremmøde, og Ohio har fulgt trop.

Det kan blive en prøve af, hvordan det amerikanske præsidentvalg til november kan foregå, hvis coronavirusset forbliver en trussel.

Mandag sagde den amerikanske præsident, Donald Trump, på et pressemøde i Det Hvide Hus, at han ikke overvejer at udsætte præsidentvalget som følge af pandemien.

Biden står til at vinde Demokraternes primærvalg endeligt og dermed blive republikanske Trumps udfordrer til valget 3. november.

Omkring 20 delstater har udskudt primærvalg som følge af coronaviruspandemien. Mandag var New York den første delstat til at aflyse valget helt.