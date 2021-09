Biden står med et grænseproblem i Texas

Omkring 6000 personer har den seneste uge forsamlet sig under en bro, der forbinder den amerikanske by Del Rio i Texas med den mexicanske Ciudad Acuña.

Kummerlige forhold for tusindvis af migranter er ved at udvikle sig til en hovedpine for USA's præsident, Joe Biden.

Her har de i den intense varme skabt en midlertidig lejr med få basale fornødenheder, og hvor både mad, vand og hjælp fra USA er ganske begrænset.

Det skriver Reuters.

Samtidig har journalister fra nyhedsbureauet været vidne til, hvordan hundredvis af migranter er nødt til at vade gennem floden Rio Grande og ind i Mexico for at skaffe de mest basale fornødenheder.

Ifølge migranterne, der fortrinsvis er fra Haiti, Cuba, Venezuela og Nicaragua, er der nemlig ikke meget hjælp at hente på den amerikanske side af floden.

Deres dårlige forhold har ifølge Reuters udviklet sig til den seneste grænsekrise for Joe Biden.

Og de reflekterer den humanitære udfordring, som præsidenten står overfor på et tidspunkt, hvor antallet af migranter, der ankommer til USA's grænser, har nået sit højeste niveau i cirka 20 år.

Guvernøren for Texas, republikaneren Greg Abbott, beskyldte torsdag Biden for at være skyld i problemerne og ignorere dem.

- Seks timer efter, at told- og grænsemyndigheden bad om hjælp fra Texas til at sikre grænsen, foretog Biden-administrationen en kovending og indførte en ny strategi, der fjerner sikkerheden ved grænsen og i stedet gør det lettere for mennesker at krydse grænsen ulovligt, sagde Abbott.

Han tilføjede:

- I modsætning til præsident Biden, gør staten Texas fortsat alt for at sikre vores grænse og beskytte amerikanerne.

Andre af Bidens politiske modstandere har også beskyldt præsidenten for med sin politik at anspore flere migranter til at prøve lykken.

I juli sagde Trump, at migranter krydser grænsen i et antal, "som dette land aldrig før har set".

Omvendt har flere menneskerettighedsgrupper og partifæller kritiseret Biden for ikke at gøre nok for at hjælpe de mange migranter, der ankommer til USA.

Op til sin sejr ved præsidentvalget i efteråret 2020 lovede Biden, at USA's behandling af fattige migranter fra latinamerikanske lande ville blive helt anderledes, end den var med Donald Trump i Det Hvide Hus.

Og Biden har også rullet flere af Trumps hårdeste tiltag på migrantområdet tilbage.

Han har sørget for, at børn af migranter blev forenet med deres forældre og sat opførelsen af et af Trumps store slagnumre, en mur langs den amerikanske grænse til Mexico, på pause.

Ifølge BBC suspenderede Biden som en af sine første handlinger også en Trump-politik, der tvang asylansøgere til at blive på den mexicanske side af grænsen, indtil de amerikanske immigrationsmyndigheder kunne behandle deres sager.

Præsidentens administration har tidligere understreget, at migranter skulle vente med at forsøge at komme ind i USA. Det blev begrundet med, at der var brug for tid til at genopbygge hele det administrative asylsystem efter tiden med Trump.

Men migranterne strømmer fortsat mod det forjættede land.