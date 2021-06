Biden sniger Kina ind på Natos radar

- Vi er ikke på vej ind i en ny kold krig. Kina er ikke vores fjende. Men vi er som alliance nødt til at se på den udfordring, som Kina udgør for vores sikkerhed, sagde generalsekretær Jens Stoltenberg ved topmødet.

Det er særligt USA, som har interesse i at få sat mere fokus på Kina, lyder vurderingen fra Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker i international sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- En fortolkning er, at Kina har markeret sig mere og mere inden for nogle af de områder, der betyder noget for Nato om nye trusler. Det er især på cyberområdet.

- Men vi ser også en mere traditionel militær oprustning i Kina, som især har skabt bekymring i USA, siger han.

Han uddyber, at USA længe har holdt godt øje med Kina og har erkendt, at det er der, den store udfordring ligger. Det gælder ud over det rent militære også på områder som cybersikkerhed, kritisk infrastruktur og investeringer.

Derfor håber USA med præsident Joe Biden i spidsen, at resten af alliancen "tænder for det lange lys og kigger på Kina som en noget større udfordring end Rusland på længere sigt".

Derfor sneg forholdet til Kina sig altså ind på Natos dagsorden, hvor de sikkerhedspolitiske spørgsmål ellers særligt drejede sig om netop Rusland.

Rusland udøver "aggressive handlinger", som Stoltenberg betegner det, når landet for eksempel sender tropper til den ukrainske grænse.

Og hvor Rusland af de allierede bliver set som en "trussel", udgør Kina en "sikkerhedsudfordring".

- Det handler om akutheden i det. Rusland er en brændende platform, der skal håndteres nu og her. Når der står 150.000 russiske tropper på grænsen til Ukraine, så er det noget, man er nødt til at forholde sig til.

- Kina er en udfordring, der er mere langsigtet, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Han påpeger, at der også ligger et signal i på Nato-mødet at omtale Kina som en udfordring, så Kina bliver opmærksom på, at forholdet har nået et nyt punkt.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, kalder Kina en ny strategisk overvejelse og et "gigantisk faktum i vores liv".

- Jeg tror ikke, at der vil være nogen ved bordet i dag, som ønsker en ny kold krig, siger premierminister.

Blandt mange af de allierede i Europa og særligt i Østeuropa kredser tankerne og bekymringerne sig dog stadig i højere grad om Rusland.

Derfor brugte de mødet til at opfordre Biden til at tale med store bogstaver, når han onsdag mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Ved topmødet mandag fremhævede Biden udfordringer med netop Kina og Rusland og lovede samtidig de allierede, at USA altid vil være en støtte.

- Jeg ønsker, at hele Europa skal vide, at USA er der, siger Biden.