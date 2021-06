Biden skrotter Trumps ordre om at forbyde TikTok

USA's præsident, Joe Biden, omgør en række beslutninger om TikTok, WeChat og andre apps, som hans forgænger, Donald Trump, havde taget i et forsøg på at forbyde de digitale tjenester.

Biden beder i stedet det amerikanske handelsministerium se nærmere på de sikkerhedsbekymringer, der kan være forbundet med de pågældende apps.

Ministeriet skal granske software, der "ejes, kontrolleres eller er underlagt en udenlandsk magts love, herunder Folkerepublikken Kina, som kan udgøre en upassende eller uacceptabel risiko for USA's nationale sikkerhed og det amerikanske folk", lyder det i et dekret fra Biden.

Det gælder også apps, der "er ejet, kontrolleret eller styret af personer, der støtter udenlandske magters militære eller efterretningsmæssige aktiviteter", meddeler Det Hvide Hus ifølge Wall Street Journal.

Biden beordrer ifølge avisen også sit handelsministerium til at se på, om de apps, der er i søgelyset, "er involveret i ondsindede cyberaktiviteter" eller "indsamler følsomme personlige data".

Trump forsøgte sidste år at forhindre, at nye brugere kunne downloade de kinesiskejede TikTok, WeChat og andre apps, som han anså for problematiske.

Men i september sidste år blokerede en føderal domstol i USA for et sådant forbud.

TikTok er blandt andet blevet kritiseret kraftigt for at stjæle og bruge data fra de brugere, der downloader appen. Kina er blevet beskyldt for at bruge de data til overvågning.

TikTok benægter beskyldningerne om, at selskabet kontrolleres af eller deler data med den kinesiske regering.

Trump-administrationen kaldte appen en national sikkerhedstrussel.

Biden har onsdag annulleret Trumps dekreter på området.

Men en kilde i Det Hvide Hus siger, at der fortsat er en undersøgelse i gang for at fastslå, om TikTok er en trussel mod amerikanernes sikkerhed.