Biden sætter kinesiske selskaber på den sorte liste

Det er selskaber, der menes at have forbindelse til Kinas militær.

USA's præsident, Joe Biden, ventes torsdag at underskrive et dekret, der vil gøre det forbudt for amerikanere at investere i 59 kinesiske selskaber.

Listen blev oprindeligt oprettet af tidligere præsident Donald Trump, der førte en hård linje mod Kina. Han satte 31 kinesiske virksomheder på listen.

Biden har videreført en del af hans politik og tilføjer nu yderligere 28.

Den nye lov skal "sikre, at amerikanske personer ikke finansierer Folkerepublikken Kinas militærindustrielle kompleks", siger en fremtrædende embedsmand.

På den sorte liste finder man blandt andet den kinesiske telegigant Huawei.

Også Semiconductor Manufacturing International Corporation, som er vigtig for Kinas ambitioner om at fremstille flere chips til brug i de fleste former for elektronik, er det fremover forbudt at sætte sparepengene eller pensionsopsparingen i.

Det er ventet, at der vil blive tilføjet flere selskaber i de kommende uger, siger kilder i Biden-administrationen.

USA's finansministerium ventes at offentliggøre retningslinjer for, om de pågældende kinesiske selskaber for eksempel gør "undertrykkelse eller alvorlige menneskeretskrænkelser" mulige i eller uden for Kina, siger en anden højtstående kilde.

Forbuddet mod at investere i de pågældende virksomheder gælder fra 2. august.