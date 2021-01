Biden presser Putin om Navalnyj og hacking i første samtale

USA's præsident, Joe Biden, har tirsdag for første gang talt i telefon med sin russiske kollega, Vladimir Putin. Og her gik han lige til sagen, at dømme ud fra oplysninger fra Det Hvide Hus.

Biden spurgte blandt andet Putin til russisk indblanding i USA's valg og hackerangreb mod amerikanske ministerier og virksomheder, siger Det Hvide Hus. Rusland har fået skylden for at stå bag de angreb.