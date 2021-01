Biden opfordrer Senatet til at fokusere på hans opgaver

Det udtaler Biden i sin første kommentar, efter at et flertal i Repræsentanternes Hus onsdag stemte for at stille Trump for en rigsret.

Joe Biden opfordrer Senatet til at tage højde for hans dagsorden som USA's kommende præsident, selv når det også skal håndtere en ny rigsretssag mod præsident Donald Trump.

Joe Biden lægger vægt på, at USA kæmper med coronaviruspandemien og en skrantende økonomi, og at han har brug for Senatet for hurtigt at kunne godkende sine valg til administrationen, således at den nye administration kan komme i arbejde, når han tiltræder 20. januar.

Rigsretssagen i Senatet mod Trump vil begynde senere end denne dato.

- Jeg håber, at Senatets lederskab vil finde en måde at håndtere sine forfatningsmæssige pligter vedrørende rigsretssagen på, samtidig med at det også arbejder med andre presserende sager for denne nation, udtaler Biden i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.