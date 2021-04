Biden opfordrer Putin til at dæmpe konflikt med Ukraine

USA's præsident, Joe Biden, har i en telefonsamtale med Rusland præsident, Vladimir Putin, udtrykt bekymring over Ruslands militære optrapning langs grænsen til Ukraine, og foreslået et topmøde mellem de to ledere for at diskutere "alle de spørgsmål", som de to lande står overfor.

Det fremgår af en meddelelse fra Det Hvide Hus tirsdag.

Et eventuelt topmøde skal ifølge Biden holdes i et tredjeland i løbet af de kommende måneder

I samtalen med Putin udtrykker Biden "bekymring" over Ruslands militære optrapning på det besatte Krim og langs grænsen til Ukraine og opfordrer Putin til at dæmpe spændingerne.

Putins kontor i Kreml oplyser, at Biden fortalte den russiske præsident, at han ønsker at normalisere forholdet mellem de to lande og samarbejde om blandt andet våbenkontrol og Irans atomprogram.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Desuden bekræfter Kreml, at Biden har foreslået et møde på højt niveau, men oplyser ikke noget om Putins reaktion til det forslag.

De seneste uger har der været meldinger om russiske forflytninger af soldater og materiel til halvøen Krim samt til grænseområdet nær det østlige Ukraine.

Rusland annekterede Krim fra Ukraine i 2014, og i det østlige Ukraine er kampe mellem regeringsstyrker og separatister støttet af Rusland taget til i styrke den seneste tid.

Militæralliancen Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, opfordrer ligeledes Rusland til at indstille sine militære aktiviteter ved grænsen til Ukraine.

- De seneste uger har Rusland sendt tusindvis af kampklare soldater til den ukrainske grænse. Det er den største opmarchering af russiske soldater siden den ulovlige annektering af Krim i 2014, siger Stoltenberg på et pressemøde tirsdag ifølge Reuters.

- Rusland skal øjeblikkeligt stoppe denne militære optrapning i og omkring Ukraine og stoppe sine provokationer, lyder det.

Ifølge en talsperson for Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har Rusland sendt over 40.000 soldater til Ukraines østlige grænse. Mindst lige så mange soldater er blevet sendt til Krim-halvøen.