Biden og ukrainsk præsident skal mødes om Rusland og gasledning

Besøget skal ifølge udtalelsen ses som et udtryk for solidariteten mellem de to lande.

- Besøget vil bekræfte USA's urokkelige støtte af Ukraines suverænitet og territoriale integritet, der står over for Ruslands vedvarende aggressioner, lyder det.

Ukraine og Rusland har været i konflikt, siden Rusland annekterede Krim-halvøen fra Ukraine i 2014.

Siden har russisk støttede separatister i området bekriget den ukrainske regering i en konflikt, der ifølge ukrainske myndigheder har kostet mindst 14.000 mennesker livet.

På mødet forventes de to ledere også at skulle diskutere den kontroversielle gasledning Nord Stream 2.

USA indgik i juli en aftale med Tyskland, der afsluttede lang tids strid om gasledningen, der skal forsyne Tyskland med russisk naturgas.

Aftalen indebærer, at Tyskland forpligter sig til at investere i grøn teknologi i Ukraine. USA vil til gengæld ikke længere forsøge at stoppe projektet.

Ukraine har længe frygtet, at gasledningen potentielt kan blive misbrugt af Rusland som et våben.

Ukrainske ledere har også været bekymrede for, at landet vil gå glip af indtægter i forbindelse med gastransport.

På et møde 22. august lovede Tysklands kansler, Angela Merkel, dog præsident Zelenskij, at Nord Stream 2 i fremtiden ikke vil blive brugt som "et geopolitisk våben".

Tyskland har ifølge flere kilder også lovet at skride til handling over for Rusland, hvis landet skærer i Ukraines energiforsyning.

Joe Biden og Volodymyr Zelenskij talte sidst sammen i juni forud for Bidens topmøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Genève.

Dengang var konflikten med Rusland også på dagsordenen.

Siden har de to lande holdt den diplomatiske kontakt ved lige.