Biden og demokrater vil have skandaleramt guvernør til at gå af

- Jeg synes, at han bør træde af, siger præsidenten på et pressemøde i Det Hvide Hus tirsdag.

Præsident Joe Biden mener, at New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, bør fratræde sin stilling i lyset af resultaterne af en undersøgelse om seksuelle krænkelser.

Tidligere tirsdag konkluderede en rapport, at Cuomo har udsat 11 kvinder for seksuelle krænkelser eller sexchikane. Flere af kvinderne er tidligere ansatte i den 63-årige Cuomos administration.

Ifølge undersøgelsen har Cuomo chikaneret flere kvinder, hvoraf mange var unge, i form af uønskede befamlinger, kys og kram og ved at komme med upassende bemærkninger.

Biden har tidligere sagt, at hvis undersøgelsen slog fast, at Cuomo har ageret uhensigtsmæssigt, ville han opfordre ham til at træde af. Tirsdag siger Biden, at han holder fast i den udtalelse.

Ud over seksuelle krænkelser har undersøgelsen også fundet, at Cuomo har været med til at skabe et "giftigt arbejdsmiljø" præget af frygt og intimidering.

Rapporten har fået flere fremtrædende politikere fra Det Demokratiske Parti til at opfordre deres partifælle i New York til at træde tilbage som guvernør. Det inkluderer formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi.

- Som altid støtter jeg de kvinder, der står frem og siger sandheden. I kærlighed til New York og i respekt for det embede, han besidder, opfordrer jeg guvernøren til at træde tilbage, siger Pelosi i en erklæring.

Også flertalsleder i Senatet demokraten Chuck Schumer presser Cuomo for at gå af.

- Ingen valgte embedsmænd er hævet over loven. New Yorks borgere fortjener bedre ledelse, siger Schumer i en fælles erklæring med den demokratiske senator Kirsten Gillibrand.

Cuomo meldte kort efter rapportens offentliggørelse, at han aldrig har rørt nogen på upassende vis eller har gjort nogen uønskede seksuelle tilnærmelser. Han har ikke planer om at træde af, lyder det.

- Fakta er meget anderledes end det, der er blevet beskrevet, sagde han.

Den uafhængige rapport vil ikke direkte kunne føre til strafferetlige anklager mod guvernøren.

Cuomo har været guvernør i New York siden 2011.