Biden og Xi taler sammen om at undgå USA-Kina-konflikt

USA's præsident, Joe Biden, og Kinas leder, Xi Jinping, har talt sammen i telefon for første gang i syv måneder, og begge lover de at forsøge at styre uden om en konflikt mellem dem.

I den halvanden time lange samtale, der fandt sted torsdag amerikansk tid, advarede Biden ifølge Det Hvide Hus mod misforståelser, der kan føre til reelle konfrontationer mellem de to landes regeringer.

Xi bad om, at der findes en ny retning i forholdet mellem de to lande, for forholdet er lige nu ramt af "alvorlige vanskeligheder".

Forholdet led et knæk under tidligere præsident Donald Trump. Han satte en stor handelskrig i gang over for Kina og beskyldte igen og igen Kina for at have spredt coronavirus.

Bidens regering har prøvet at rette op på nogle af Trumps beslutninger og igen fokusere på et godt forhold til USA's allierede og samarbejdspartnere. Men Trumps "America First" i forhold til Kina har Biden ikke gjort noget ved. Der er fortsat høje toldsatser på kinesiske varer.

Områder som cyberspionage, Hongkong, Taiwan, uighurer, menneskerettigheder og covid-19 får det stadig til at slå gnister mellem de to lande.