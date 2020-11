Biden og Trump ligger neglebidende tæt i flere svingstater

Samtidig ligger de to kandidater side om side i svingstaterne North Carolina og Arizona.

Demokraten Joe Biden ser ud til at tage en snæver føring over præsident Donald Trump i svingstaten Florida kort før valgdagen tirsdag.

Det viser meningsmålinger fra Reuters/Ipsos offentliggjort mandag.

Her står Biden til at få 50 procent af stemmerne i Florida, mens Trump står til 46 procent. Den statistiske usikkerhed er på fire procentpoint.

For en uge siden viste en anden meningsmåling fra Reuters/Ipsos, at det stod stort set lige mellem Biden og Trump i de tre vigtige delstater.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meningsmålingen er udført i perioden fra 29. oktober til 2. november blandt 1333 voksne.

I USA vælges en præsident ved et flertal i valgmandskollegiet og ikke ved at få flest stemmer på nationalt plan.

På landsplan er der 538 valgmænd i alt, hvormed der skal 270 valgmænd til en sejr.

I Florida er der 29 valgmænd, mens der i North Carolina og Arizona er henholdsvis 15 og 11.

Florida er en notorisk svingstat, der næsten altid er tæt - og på grund af de relativt mange valgmænd er Florida ofte også en del af den vindende præsidentkandidats koalition.

Siden Herbert Hoover vandt Florida på sin vej til Det Hvide Hus i 1928, har kun to kandidater tabt Florida, men stadig vundet præsidentembedet: John F. Kennedy i 1960 og Bill Clinton i 1992.

De seneste år har Republikanerne dog haft et lille overtag. I dette årtusind har staten endnu ikke valgt en demokrat som guvernør. Og hvor der i 2004 var to demokrater i Senatet fra Florida, er der i dag to republikanere.

Florida har demografisk set flere latinovælgere end USA som helhed og færre hvide vælgere med længere uddannelser.

I år er Florida desuden at betragte som Donald Trumps hjemstat, efter at han flyttede sit permanente bosted væk fra New York i efteråret 2019.