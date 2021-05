Biden og Putin holder deres første møde i juni

På dagsordenen er blandt andet regionale konflikter og det fremtidige samarbejde mellem de to lande, oplyser Rusland ifølge nyhedsbureauet Tass.

Biden deltager i G7-topmøde i Storbritannien den 11.-13. juni, og er dernæst til Nato-topmøde i Bruxelles den 14. juni. Det vil være hans første oversøiske rejse, siden han blev præsident i januar.

Både Det Hvide Hus og Kreml har i den seneste tid arbejdet med forberedelserne til et møde mellem de to præsidenter.

Det Hvide Hus sendte i denne uge USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, til Genève, hvor han mødes med sin russiske kollega for at drøfte detaljerne ved mødet, skriver CNN.

I april talte Biden og Putin i telefon for anden gang, siden den amerikanske præsident tiltrådte. Her talte de blandt andet om at mødes i et tredjeland inden for de kommende måneder.

Biden sagde på det tidspunkt, at han gerne vil mødes med Putin for at diskutere stigende spændinger i Ukraine og behandlingen af den fængslede russiske systemkritiker Aleksej Navalnyj.

Biden-administrationen har flere gange understreget, at den ønsker at stabilisere forholdet til Rusland. De to lande er nødt til at samarbejde om vigtige emner såsom atomvåben og klimakrisen, lyder budskabet.

I de seneste måneder har der været diplomatiske spændinger mellem de to lande.

I april udviste USA ti diplomater fra Rusland. Årsagen er, at russerne ifølge USA blandede sig i det amerikanske præsidentvalg.

Kort efter svarede Rusland igen ved at sende ti amerikanske diplomater ud af landet.