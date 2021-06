Biden og Putin er enige om at mindske risiko for krig

Mens USA's præsident, Joe Biden, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, i hver sin kortege hastede til deres respektive fly for at rejse hjem fra deres topmøde i Geneve, Schweiz, sendte deres embedsmænd en fælles erklæring for præsidenterne ud til offentligheden.

Det er en erklæring, der handler om våbenkontrol. Om at reducere risikoen for krig.

USA og Rusland ligger inde med verdens største arsenaler af atomvåben.

I erklæringen onsdag aften siger de, at de deler målet om at sikre, at der er forudsigelighed på det strategiske område.

Det reducerer risikoen for væbnede konflikter og truslen om atomkrig.

Erklæringen gentager også den gamle læresætning, der var kendt under Den Kolde Krig:

- En atomkrig kan aldrig vindes og må aldrig udkæmpes.

På sin pressekonference efter topmødet sagde Biden, at præsidenterne havde aftalt, at militæreksperter fra de to lande skulle mødes for at sikre kontrol med nyudviklede våben.

Våbenkontrol var et af en lang række emner, som Biden og Putin drøftede på deres knap fire timer lange topmøde i Villa La Grange i en stor park i Geneve.

De drøftede også cyberangreb.

USA beskylder Rusland for at foretage mange angreb på computersystemer i amerikanske virksomheder og institutioner.

Præsidenterne blev enige om, at de to regeringer nu skal i gang med at drøfte cyberangreb.

Biden sagde, at han havde fortalt sin russiske kollega, at USA ligger inde med en betydelig cyber-kapacitet. Og USA vil svare igen, hvis der kommer angreb.

- Kritisk infrastruktur skal man lade være med at røre, sagde Biden.

Putin sagde, at de fleste cyberangreb i Rusland kommer fra USA.

Andre emner under topmødet var menneskerettigheder, herunder forholdene for den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

Han sidder i fængsel og er syg, og Biden sagde, at han havde sagt til Biden, at hvis Navalnyj dør i fængslet, kan det bliver "ødelæggende for Rusland".

Præsidenterne enedes også om, at deres ambassadører, der er hjemkaldt, skal tilbage til henholdsvis Moskva og Washington D.C.

De blev hjemkaldt i marts og april, da der var en kurre på tråden, efter at Biden havde kaldt Putin en "dræber".