Biden og Macron talte i telefon om sikkerhed efter krise

Det fransk-amerikanske forhold blev sat på en hård prøve for nylig, da Australien droppede et aftalt køb af franske ubåde til fordel for en aftale med amerikanerne om at opbygge en flåde af atomdrevne ubåde baseret på amerikansk og britisk teknologi.

Dermed gik Frankrig glip af en kontrakt til et trecifret milliardbeløb i kroner. Beslutningen vakte enorm vrede i Frankrig, som beskyldte Australien og USA for at gå bag om ryggen på franskmændene.

Hændelsen fik endda Frankrig til at hjemkalde sine ambassadører fra Canberra og Washington D.C.

Striden er knyttet til USA's og Australiens politik over for Kina og de mange spændinger i Det Sydkinesiske Hav.

Det hvide Hus er ved at lægge op til et virtuelt topmøde mellem Biden og Kinas præsident, Xi Jinping. Biden-administrationen håber, at den kan vise sine allierede, at USA kan håndtere relationerne til den rivaliserende supermagt i Asien på en ansvarlig måde.

Tidligere har eskalerende diplomatiske kriser mellem Kina og Biden-administrationen skabt nervøsitet blandt amerikanernes allierede.

Biden har sagt, at USA vil forsvare Taiwan, hvis Kina angriber.

Udtalelsen fra den amerikanske præsident fik fredag Kina til at advare om, at den kinesiske beslutning om at generobre den demokratiske ø ikke bør undervurderes af amerikanerne.

Kina anser Taiwan som en del af sit territorium. Taiwan mener selv, at det er et uafhængigt land.

I et tv-interview med CNN torsdag blev Biden spurgt, om USA er klar til at forsvare Taiwan, hvis den seneste tids voksende spændinger med Kina skulle udvikle sig til regulær krig.

- Ja, det er vi forpligtet til. Vi kommer ikke til at ændre holdning i forhold til vores standpunkt, sagde Biden.