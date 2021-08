Biden og Johnson indkalder verdensledere til møde om Afghanistan

Biden og Johnson har i en telefonsamtale tirsdag diskuteret behovet for en fortsat koordinering mellem de allierede om Afghanistans situation fremover.

- De blev enige om at holde et virtuelt G7-ledermøde i næste uge for at diskutere en fælles strategi og tilgang, lyder det i erklæringen.

G7 dækker over syv af verdens største økonomiske magter. Det er USA, Canada, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien.

Beslutningen om at holde fast i tilbagetrækningen af soldater i Afghanistan har mødt stor kritik i USA og blandt de amerikanske allierede.

Det var oprindeligt den tidligere præsident Donald Trump, der indgik aftalen og tilbagetrækningen.

På kort tid har den militante bevægelse generobret magten i Afghanistan, og søndag genvandt bevægelsen kontrollen over hovedstaden, Kabul.

USA og vestlige allierede genoptog evakueringer af diplomater og civile tirsdag. Det skete, dagen efter at kaotiske scener udspillede sig i lufthavnen i Kabul, hvor afghanere trængte ind på landingsbanen.

En talsmand for den britiske regering siger, at Johnson i opkaldet med Biden "understregede vigtigheden i ikke at miste, hvad der er vundet de sidste 20 år i Afghanistan".

Samtidig påpegede han, at "vi skal beskytte os selv mod enhver ny trussel om terror og fortsætte med at støtte den afghanske befolkning".

Tirsdag indkaldte FN's Menneskerettighedsråd desuden til et ekstraordinært møde om Afghanistan.

Mødet skal efter planen finde sted 24. august og vil tage fat på alvorlige brud på menneskerettighederne, efter at Taliban overtog magten.