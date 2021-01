Biden ønsker femårig forlængelse af atompagt med Rusland

USA's nye præsident, Joe Biden, vil forlænge en atompagt med Rusland med yderligere fem år. Pagten forpligter de to lande til at begrænse arsenalet af atomsprænghoveder.

Udmeldingen er en af de første store udenrigspolitiske beslutninger fra den nye administration. Den kommer, forud for at traktaten ved navn "Ny Start" står til at udløbe 5. februar.

Traktaten blev underskrevet mellem de to lande i 2010. Den forpligter USA og Rusland at begrænse antallet af atomsprænghoveder til 1550.

- Præsidenten har i lang tid gjort det klart, at "Ny Start"-traktaten er vigtig for USA's nationale sikkerhed. Og denne forlængelse giver endnu mere mening, når forholdet til Rusland er så fjendtligt, som tilfældet er i øjeblikket, siger Jen Psaki, talskvinde i Det Hvide Hus.

Ud over at begrænse antallet af atomsprænghoveder kræver traktaten blandt andet også en øvre grænse på antallet af land- og ubådsbaserede missilsystemer.

Flere sikkerhedseksperter frygter, at det potentielt kan føre til et nyt atomkapløb mellem USA og Rusland, hvis traktaten får lov at udløbe.

Rusland rakte tilbage i oktober hånden ud til USA i et forsøg på at forlænge atompagten med et år.

Det blev dengang afvist af USA, der først krævede, at Rusland først skulle give et løfte om ikke at producere flere atomsprænghoveder.

Siden har parterne forsøgt at nå til enighed, men det er altså endnu ikke lykkedes.

Den russiske regering i Kreml sagde onsdag, at den stadig er forpligtet til at forlænge pagten. Den hilste i samme ombæring alle forsøg fra Biden på at nå til enighed velkommen.

Talskvinde Jen Psaki oplyser torsdag, at atompagten ikke er det eneste fokus, Biden har på Rusland.

Biden har således bedt efterretningsvæsnet om at undersøge russisk indblanding i USA's seneste præsidentvalg, Ruslands brug af kemiske våben mod oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj og det store hackerangreb, som flere amerikanske ministerier og virksomheder blev ramt af i december.