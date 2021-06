Biden lover at stå side om side med Ukraine før Putin-møde

USA's præsident, Joe Biden, har i en telefonsamtale med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, lovet, at han vil tale Ukraines sag, når han i næste uge møder Ruslands leder, Vladimir Putin. Det finder sted i den schweiziske by Geneve.

Det oplyser Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.

Biden indleder senere på ugen en rundrejse i Europa.

- De havde lejlighed til en længere snak om alle emnerne i det amerikansk-ukrainske forhold. Og præsident Biden kunne fortælle præsident Zelenskij, at han beslutsomt vil tale for Ukraines suverænitet, territoriale integritet og dets håb og ønsker, mens vi bevæger os fremad, siger Sullivan.

Putins og Bidens møde i Geneve kommer på et tidspunkt med spændinger mellem de to lande. Det rækker fra beskyldninger mod Rusland om at blande sig i USA's valg, brud på menneskerettigheder og så Ukraine.

I sin første samtale med Zelenskij i april tilbød Biden Ukraine "klippefast støtte". Det var på et tidspunkt, hvor Rusland var i gang med at samle store militære styrker på den anden side af Ukraines østlige grænse.

Zelenskijs kontor oplyser, at Biden i telefonen også skal have givet forsikringer i forhold til Ukraines ønske om at søge medlemskab af Nato.

Forholdet mellem Rusland og Ukraine brød sammen, efter at russiske styrker i 2014 rykkede ind i Krim. Moskva annekterede den ukrainske halvø. Samtidig støttede Putins styre prorussiske oprørere i det østlige Ukraine.

Siden har Rusland været ramt af sanktioner fra USA og Europa.