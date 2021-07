Biden lover Merkel snarlig melding om rejseforbud fra EU

Det siger præsident Joe Biden torsdag under et møde med Tysklands kansler, Angela Merkel, efter at den tyske leder tog problemstillingen op.

USA er i øjeblikket i gang med at undersøge, hvornår landet kan løfte de restriktioner, der forbyder de fleste udlændinge at rejse til USA fra Europa.

- Processen er i gang, siger Biden.

Han tilføjer, at han formentlig vil kunne give et svar om, hvornår restriktionerne kan blive løftet "i løbet af de næste dage".

- Jeg venter stadig på at høre fra vores coronahold, hvornår det bør ske, siger præsidenten.

Angela Merkel er den første europæiske leder til at besøge Joe Biden i Det Hvide Hus, siden han blev indsat som præsident i januar.

Besøget i USA ventes samtidig at blive Merkels sidste som Tysklands kansler, da hun som bekendt planlægger at trække sig tilbage som regeringsleder efter landets parlamentsvalg i september.

Ud over at diskutere rejseforbud har Biden og Merkel torsdag også talt om Rusland, Kina, klimaforandringer og den kontroversielle gasledning Nord Stream 2.

På et fælles pressemøde understreger begge ledere vigtigheden af at styrke det transatlantiske forhold, der led et knæk under tidligere præsident Donald Trump.

Blandt andet så de to lande fortsat kan samarbejde om at forsvare Nato-landene mod russisk aggression og stå op for demokratiske principper i forhold til Kina.

- Vi står sammen, og vi vil fortsætte med at stå sammen om at forsvare vores Nato-allierede på den østlige flanke mod russisk aggression, siger Biden.

Vedrørende Kina er USA og Tyskland generelt uenige om, hvor klogt det er at samarbejde med landet i forhold til forskellige forretningsprojekter.

Men på pressemødet med Biden siger Merkel, "at der er en fælles forståelse omkring, at Kina er vores konkurrent".

Det måske største knudepunkt mellem de to ledere er dog gasledningen Nord Stream 2, som skal forsyne europæiske lande med naturgas direkte fra Rusland.

USA frygter, at gasledningen, der forventes at være færdig i september, risikerer at gøre Europa for afhængige af energiimport fra Rusland.

En bekymring Biden gentog over for den tyske kansler torsdag.

Angela Merkel siger efter mødet med Biden, at Tyskland har et andet syn på sagen. Men hun understreger også, at Europa har "en række værktøjer", det kan tage i brug, hvis Rusland begynder at skabe problemer.