Biden kritiserer Trump for afskyelige løgne om Kamala Harris

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, har fredag kritiseret præsident Donald Trump for at fremsætte "afskyelige løgne" om Bidens vicepræsidentkandidat, Kamala Harris.

Udmeldingen kommer, efter at Donald Trump på et pressemøde torsdag promoverede en teori om, at Kamala Harris ikke er berettiget til at være vicepræsident

- Jeg hørte i dag, at hun ikke lever op til kravene, sagde Trump på pressemødet.