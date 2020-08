Biden kritiserer Trump for afskyelig løgn om Kamala Harris

Udmeldingen kommer, efter at Donald Trump på et pressemøde torsdag promoverede en teori om, at Kamala Harris ikke er berettiget til at være vicepræsident.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, har fredag kritiseret præsident Donald Trump for at fremsætte en "afskyelig løgn" om Bidens vicepræsidentkandidat, Kamala Harris.

- Jeg hørte i dag, at hun ikke lever op til kravene, sagde Trump på pressemødet.

Han henviste til en artikel af en konservativ professor i jura, der hævder, at Kamala Harris ikke er berettiget til at stille op, fordi hendes forældre ikke var amerikanske statsborgere, da hun blev født.

55-årige Harris er født i Oakland, Californien. Hendes mor er fra Indien og hendes far er fra Jamaica.

Ifølge den amerikanske forfatning er alle amerikanske statsborgere over 35 år berettiget til at være præsident eller vicepræsident, hvis de er født i landet.

- Trump forsøger at give næring til racisme og splitte vores nation, siger Bidens talsmand, Andrew Bates, fredag i en udtalelse.

Han henviser til, at Donald Trump i 2016 også promoverede den "groteske og racistiske birther-bevægelse", der påstod, at Barack Obama ikke er født i USA, hvilket Trump senere indrømmede, at han er.

- Derfor er det ikke overraskende, omend det stadig er afskyeligt, at Trumps kampagne tyr til sådan nogle ynkelige løgne, mens han gør sig selv til grin i forsøget på at distrahere det amerikanske folk fra hans forfejlede håndtering af coronapandemien, siger Andre Bates.

Professor i forfatningsret ved Harvard Law School Laurence H. Tribe siger fredag til New York Times, at det er "rent vrøvl", at Kamala Harris ikke skulle være berettiget til at stille op.

- Jeg havde ikke engang tænkt mig at kommentere det, fordi det er sådan en idiotisk teori, siger han og tilføjer:

- Det har intet på sig.

Kamala Harris kan blive USA's første kvindelige vicepræsident. Hun er den første sorte kvinde til at være kandidat til posten.