Biden kræver stop for seksuel vold i Tigray

Op mod to millioner mennesker er blevet fordrevet, og der er meldinger om, at soldater står bag drab på hundredvis af børn og civile. Samtidig har FN advaret om alvorlig risiko for hungersnød, mens USA's udenrigsminister har udtalt, at der er en etnisk udrensning i gang.

Grusomhederne er mange i Etiopiens krigsramte Tigray-region, og nu får situationen også den amerikanske præsident, Joe Biden, til at tale med store bogstaver.

Han fordømmer således den seks måneder lange konflikt og opfordrer de stridende parter til at indgå en aftale om våbenhvile.

Samtidig understreger han, at krænkelserne af menneskerettighederne skal ophøre.

- Jeg er dybt bekymret over den eskalerende vold og de øgede regionale og etniske splittelser i flere dele af Etiopien, udtalte Biden i en erklæring fra Det Hvide Hus onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- De omfattende brud på menneskerettighederne i Tigray, herunder udbredt seksuel vold, er uacceptable og må ophøre.

Kampene brød ud 4. november sidste år, da Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, indledte en militær offensiv i Tigray.

Det skete, efter at oprørere loyale over for regeringens politiske og militære fjende, Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF), angiveligt havde angrebet en militærbase efter uenigheder om selvstyret i regionen.

TPLF styrede Tigray, indtil at regeringen ophævede selvstyret i regionen og indsatte nye politiske ledere og gjorde regeringspartiet TPLF til oprørsgruppen TPLF.

Nu, seks måneder senere, hvor tusinder af mennesker er blevet dræbt, viser den etiopiske regering eller dens allierede ingen tegn på at trække sine militære styrker tilbage fra Tigray-regionen.

Det skriver The New York Times.

Samtidig planlægger premierminister Abiy Ahmed at holde valg den 5. juni trods tvivl om muligheden for at afholde et retfærdigt valg midt i krigen i Tigray samt andre konflikter.

Nabolandet Eritrea gik hurtigt med i krigen på den etiopiske centralregerings side. Mange af de værste overgreb, der er blevet begået i Tigray, menes soldater fra Eritrea at stå bag.

I flere måneder benægtede Etiopien tilstedeværelsen af Eritrea, indtil Abiy Ahmed i marts sagde, at de eritreiske soldater snart vil forlade landet.

Men ifølge FN er eritreerne fortsat til stede i Etiopien - ofte forklædt i etiopiske uniformer - ligesom at de angiveligt fortsætter med at begå grusomheder.

Konflikten i Tigray har ramt kvinder og piger særligt hårdt, da væbnede aktører fra flere sider begår systematiske seksuelle overgreb.

I begyndelsen af maj fortalte udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S), at Danmark vil bidrage med yderligere ti millioner kroner til FN's arbejde med at forebygge og bekæmpe seksuel vold mod kvinder og piger i Etiopien.

- Jeg er fuldstændig rystet over at læse de beretninger, der kommer fra konflikten i Tigray. Forfærdelige og grufulde historier, der tyder på, at voldtægt og seksuelle overgreb mod kvinder systematisk anvendes som et våben i den væbnede konflikt i Etiopien, udtalte ministeren i den forbindelse.