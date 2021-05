Biden kræver rapport om coronavirussets oprindelse om 90 dage

USA's præsident, Joe Biden, beder de amerikanske efterretningstjenester om at intensivere arbejdet med en coronarapport, som kan bringe verden tættere på et svar på coronavirussets oprindelse.

I meddelelsen oplyser Biden, at han tidligere på måneden blev præsenteret for en rapport, som viste, at covid-19 enten opstod som følge af "menneskelig kontakt med et smittet dyr eller ved en laboratorieulykke".

Efterretningstjenesterne kunne dog ikke pege på det ene scenarie som mere sandsynligt end det andet.

Derfor er der brug for flere undersøgelser.

- Jeg har nu bedt efterretningstjenesterne om at styrke deres indsats for at indsamle og analysere information, der kan bringe os tættere på en endelig konklusion, og så give en tilbagemelding til mig om 90 dage, udtaler Biden.

Han oplyser videre at både myndighedernes laboratorier og videnskabelige styrelser vil hjælpe til.

Søndag skrev The Wall Street Journal, at tre forskere, som arbejdede på et laboratorium i millionbyen Wuhan i Kina, blev syge i november 2019 med "symptomer, der stemmer overens med både covid-19 og almindelige sæsonbetingede sygdomme".

Det har pustet yderligere til debatten om laboratorieteorien, som de seneste måneder har fået nyt liv, selv om nogle forskere har peget på, at virusset kan være kommet fra flagermus.

Kinas regering har fået bred kritik for ikke at være åben nok om udbruddet, der blev opdaget i Wuhan i slutningen af 2019.

Blandt andet har Danmark og yderligere 13 lande i en fælles erklæring udtrykt bekymring over, at forskerne bag en rapport om covid-19's oprindelse ikke havde adgang til al relevant data.

I meddelelsen medgiver Joe Biden, at det kan være, at man aldrig når frem til et svar.

- Vores fejlslagne forsøg på at få efterforskere ind i de tidlige måneder vil altid stå i vejen for enhver undersøgelse af covid-19's oprindelse, siger Biden.