Biden kræver opgør med racismen ved Floyd-begravelse

Joe Biden, der ventes at blive demokraternes præsidentkandidat ved det amerikanske valg i november, var ikke blandt gæsterne, men havde sendt en videobesked, der blev vist under ceremonien.

Joe Biden lagde her vægt på de racemæssige forskelle, der stadig plager USA. Første skridt på vejen til et mere ligestillet samfund er ifølge Joe Biden at sikre, at de ansvarlige for George Floyds død bliver stillet til ansvar.

- Tiden er inde til racemæssig retfærdighed, sagde 77-årige Joe Biden.

- Vi må ikke vende ryggen til. Vi må ikke vende ryggen til igen. Vi kan ikke gå videre herfra og tro, at vi igen kan vende ryggen til den racisme, der piner vores sjæl, og den systematiske mishandling, der stadig plager det amerikanske samfund.

Derpå fokuserede Joe Biden på George Floyds seksårige datter, Gianna.

- Jeg ved, at du har en masse spørgsmål. Intet barn bør stille de spørgsmål, som så mange sorte børn har været nødt til at stille i generationer. Hvorfor? Hvorfor er far væk, sagde Joe Biden.

George Floyd mistede livet under en anholdelse i Minneapolis 25. maj. Under anholdelsen fastholdt en politibetjent ham på jorden ved at presse sit knæ mod George Floyds hals i næsten ni minutter.

George Floyd var ubevæbnet og i håndjern under anholdelsen, der blev optaget på video af vidner.

På videoen kan man flere gange høre George Floyd sige, at han ikke kan trække vejret.

Episoden har siden udløst udbredte demonstrationer mod racisme og politibrutalitet - både i USA og i store dele af verden.

Omkring 500 gæster var inviteret til tirsdagens begravelse, der fandt sted i Fountain of Praise-kirken i Houston.

Blandt gæsterne var moren til Eric Gardner, der i 2014 døde under en brutal anholdelse i New York.

På grund af risikoen for spredning af coronavirus mødte alle gæster op iført ansigtsmasker.