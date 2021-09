Biden holder første FN-tale midt i stor krise

USA's præsident, Joe Biden, skal tirsdag for første gang som præsident tale til verdens øvrige ledere på FN's Generalforsamling i New York. Det sker midt i to store kriser.

Præsident Bidens tale er første gang, han officielt kan forsikre de andre lande om, at USA vil styrke det internationale samarbejde efter fire år med præsident Donald Trump.

Den amerikanske præsident har valgt at møde fysisk op. Den amerikanske regering har ellers bedt verdenslederne om at deltage virtuelt.

To tredjedele af medlemslandenes ledere og ministre vil møde op til generalforsamlingen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er første gang, at mange af lederne mødes siden coronapandemiens begyndelse.

Mediet Politico har talt med kilder i præsident Bidens regering, der siger, at præsidentens tale vil handle om den ulige fordeling af coronavacciner på verdensplan.

Det stemmer godt overens med Bidens øvrige program for ugen.

Præsidenten vil onsdag stå i spidsen for et virtuelt topmøde.

Her skal deltagerne finde løsninger, der sikrer, at coronavacciner bliver produceret og fordelt mere lige på globalt plan.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, er den ulige fordeling en udfordring for at få afsluttet pandemien.

Med potentiel smitte blandt milliarder af mennesker er der risiko for, at nye varianter opstår.

Varianter, der potentielt kan have opbygget resistens mod vaccinerne.

FN's generalsekretær, Antonio Gueterres, sagde søndag, at han byder præsident Bidens tiltag velkommen.

- Men lad os være ærlige: Det er for lidt og for sent, siger han til Reuters.

Generalsekretæren arbejder for, at 70 procent af verdens befolkning er vaccineret i midten af 2022.

Det andet store emne er den diplomatiske krise, som USA og Frankrig lige nu befinder sig i.

Torsdag kom det frem, at USA, Storbritannien og Australien gennem flere måneder har forberedt et nyt samarbejde for at dæmme op for Kinas stigende indflydelse. Det skal blandt andet sikre atomubåde til Australien.

Frankrig er ikke med i samarbejdet. Det er kernen i krisen, fordi Frankrig i 2016 lavede en aftale med Australien om at levere ubådsteknologi.

- Derfor mener jeg, at der har været dobbeltspil, foragt og løgne. Og når man har en allieret med statur som Frankrig, så behandler man dem ikke sådan, sagde Jean-Yves Le Drian, den franske udenrigsminister, ved en pressekonference søndag.

Frankrig har hjemkaldt diplomater fra både Australien og USA.

Det er en politisk handling, der skal vise alvoren af krisen, siger Le Drian til den franske tv-station France 2.

Aftalen mellem Frankrig og Australien ville have tilført den franske økonomi 40 milliarder dollar - cirka 254 milliarder kroner.

Den franske regering mener, at udbådsaftalen ikke blot er udtryk for, at landene bryder bilaterale samarbejder, men også at de ikke behandler allierede nationer godt.

Reuters skriver, at den franske præsident, Emmanuel Macron, og præsident Joe Biden ifølge regeringskilder vil have et telefonmøde en af de kommende dage, hvor de vil tale ud om situationen.