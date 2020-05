Biden har mistet føring i målingerne i USA's valgkamp

Målingen, som er foretaget mandag og tirsdag, viser, at 43 procent af de registrerede vælgere vil stemme på Biden ved præsidentvalget den 3. november, mens 41 procent vil stemme på Trump.

Dermed står Trump og Biden lige på nuværende tidspunkt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed.

Ved en lignende måling i sidste uge førte Biden med seks procentpoints, og han havde en føring på otte procentpoints i en måling fra ugen den 15.-21. april.

Den tidligere vicepræsident er blevet tvunget til at føre valgkamp fra sit hjem i Delaware på grund af coronakrisen. I USA er over 70.000 mennesker døde med coronasmitte, og pandemien har medført, at 30 millioner mennesker har mistet deres arbejde.

Trump har derimod sikret sig maksimal pressedækning ved selv at stå i spidsen for indsatsen mod coronakrisen, og han har indtil for nylig holdt faste pressemøder om indsatsen mod pandemien.

Nogle af de mest opsigtsvækkende overskrifter om Biden har i perioden været beskyldninger om, at han begik seksuelle overgreb mod en kvindelig assistent for 27 år siden. Biden siger selv, at "det skete aldrig".

Flere politiske iagttagere vurderer, at den 77-årige Biden er under pres for at vælge en sort vicepræsidentkandidat, da det var med massiv støtte fra sorte vælgere i South Carolina og andre sydstater, at han fik vendt modgang til medgang tidligere i valgkampen.

Biden har selv antydet, at valget kan falde på en sort kvinde, og han har sat navn på to mulige kandidater, senator Kamala Harris fra Californien og Stacey Abrams, som tidligere har været Demokraternes kandidat til guvernørposten i Georgia.