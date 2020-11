Biden har forvredet foden efter leg med sin hund

USA's kommende præsident, Joe Biden, har forvredet sin højre fod efter at have leget med en af sine hunde.

- De indledende røntgenbilleder forsikrer om, at der ikke er nogen åbenlyse brud, siger Bidens personlige læge, Kevin O'Connor i en meddelelse.

Den kommende præsident skal scannes igen, lyder det.

Efter at have slået den siddende præsident, Donald Trump, ved præsidentvalget i begyndelsen af november, bliver Joe Biden den ældste person til at indtage posten i Det Hvide Hus.

Derfor vil hans helbred sandsynligvis blive fulgt tæt af både modstandere og tilhængere.

Bidens høje alder er blevet forsøgt brugt imod ham flere gange, især af Donald Trump op til valget.

I et helbredstjek, som blev offentliggjort sidste år, konkluderede Kevin O'Connor, at Joe Biden var sund og rask nok til at kunne varetage jobbet som præsident.

I rapporten lød det, at Biden "er en sund, energisk 77-årig mand, som er egnet til succesfuldt at varetage de præsidentielle pligter".

Biden bliver behandlet for hjerteflimmer, højt kolesteroltal, refluks og sæsonbetonede allergier, fremgik det af rapporten.

- Han bruger ingen tobaksprodukter, drikker slet ikke alkohol og træner mindst fem dage om ugen, skrev O'Connor.

Joe Biden bliver indsat som præsident i USA 20. januar 2021.

Med ham ind i Det Hvide Hus følger hans kone, Jill Biden, og deres to hunde.

Den ene hedder Major og blev en del af familien i 2018, mens den anden, Champ, blev adopteret efter præsidentvalget i 2008, hvor Barack Obama vandt valget med Joe Biden som sin vicepræsident.

Biden-parret har også planer om at anskaffe sig en kat.