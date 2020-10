Biden giver kold skulder til Trump-udspil om tv-duel

Det skete, efter at Trump havde afvist at deltage i en virtuel debat 15. oktober.

Præsidenten lagde i stedet op til, at duellerne kunne finde sted andre dage end hidtil planlagt - og at kandidaterne vel at mærke skulle mødes ansigt til ansigt.

Den oprindelige plan var, at debatterne skulle afvikles 15. og 22. oktober.

Trumps valgkampagne foreslår nu, at begge debatter flyttes en uge.

- Amerikanerne fortjener at høre de to præsidentkandidater direkte den 22. og den 29. oktober, siger Bill Stepien, som leder Trumps kampagne.

Bidens lejr havde foreslået, at næste uges planlagte debat flyttes til 22. oktober. Men den afviser en debat den 29. oktober - få dage før valget den 3. november.

- Præsident Donald Trumps uberegnelige opførsel giver ham ikke ret til at omskrive kalenderen og finde nye datoer efter sit forgodtbefindende, hedder det i en udtalelse fra Bidens valgkampagne.

Bidens hold skriver, at de ser frem til at holde den sidste debat 22. oktober, og de henviser til, at der i de seneste 40 år aldrig har været holdt en debat så tæt op til valget, som hvis der skulle være debat den 29.

Biden har sagt, at han vil tage imod spørgsmål fra amerikanske vælgere den 22. oktober, sådan som det var meningen, at han og Trump skulle gøre samtidigt.

- Donald Trump kan møde op, eller han kan lade være. Det er hans valg, skriver Bidens kampagnestab.

En første tv-duel mellem Trump og Biden fandt sted onsdag den 30. september.

Trump har i et interview med Fox Business afvist, at han ville deltage i en virtuel debat. Meldingen kom, umiddelbart efter at arrangøren af præsidentdebatter havde besluttet, at den næste præsidentdebat mellem Trump og Biden skulle afholdes virtuelt.

Som en følge af Trumps sygdomsforløb med coronavirus har arrangøren afgjort, at fysisk fremmøde for kandidaterne ikke er forsvarligt. Derfor blev der lagt op til, at de to kandidater mødes via video "fra separate, afsides lokationer".