Biden fremhæver Harris' middelklassekamp i første optræden

Begge iført mørkeblå jakkesæt optræder Joe Biden og Kamala Harris sent onsdag aften dansk tid sammen for første gang siden udnævnelsen af Harris som vicepræsidentkandidat tirsdag.

Biden indleder arrangementet med at rose sin nye makker, den 55-årige senator Kamala Harris fra Californien.

Biden kalder Harris for "den rigtige person" til rollen som USA's vicepræsident.

- Kamala, som I alle ved, er intelligent, hun er hårdfør, hun er erfaren, og hun er en, som kæmper for dette lands grundsten: Middelklassen. Hun kæmper for alle dem, der forsøger at komme ind i middelklassen, siger Biden ifølge CNN.

- Kamala ved, hvordan man leder, hun ved, hvordan man træffer de svære beslutninger. Hun er klar til at udføre dette job fra dag ét.

Joe Biden betegner Kamala Harris' historie som "USA's historie".

Som datter af en jamaicansk far og en indisk mor siger Biden, at Harris er "et barn af immigranter, som personligt ved, hvordan immigrantfamilier beriger vores land og kender udfordringerne ved at vokse op sort og indisk-amerikansk i USA".

- I morges vågnede små piger op - især sorte piger, der føler sig overset og undervurderet i deres samfund - og i dag ser de måske sig selv for første gang i et nyt lys som præsidenter eller vicepræsidenter, siger Joe Biden ifølge CNN.

Også de mere end fem millioner amerikanere, som er blevet smittet med coronavirus, får ord med på vejen af 77-årige Biden:

- Joe Biden og Kamala Harris-administrationen vil have en omfattende plan for at imødegå udfordringen fra covid-19 og vende denne pandemis udvikling.

- Vi vil sikre klare, videnskabsbaserede retningslinjer, skalere drastisk op for testning og sørge for, at delstater og lokale regeringer har de ressourcer, de har brug for, så de kan genåbne skoler og virksomheder sikkert, siger han.

- USA har brug for en præsident og en vicepræsident, der er villig til at lede og tage ansvar, tilføjer han.

Efter måneders spekulationer udpegede Biden tirsdag Harris som sit bud på en vicepræsident.

55-årige Kamala Harris blev i 2016 valgt som senator i Californien.

Hun har en juridisk baggrund og var blandt andet delstatsjustitsminister i Californien, inden Senatet kaldte.