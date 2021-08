Biden forsvarer kaotisk exit i Afghanistan

Der var ikke megen fortrydelse at spore hos Joe Biden, da den amerikanske præsident tonede frem på tv-skærme verden over mandag aften i en tale om den amerikanske tilbagetrækning fra Afghanistan.

- Jeg vil ikke bede vores soldater om at kæmpe endeløst i et andet lands borgerkrig. Jeg ved, at min beslutning vil blive kritiseret, men jeg vil hellere stå på mål for al denne kritik end overdrage den beslutning til en anden præsident, lød det fra Joe Biden i Det Hvide Hus.

USA begyndte sin tilbagetrækning fra Afghanistan i maj efter næsten 20 års tilstedeværelse i landet. Herefter indledte Taliban en offensiv mod de afghanske regeringsstyrker.

Styrkerne er blevet trænet af USA og dets allierede, men viste sig slet ikke at kunne hamle op med Talibans krigere.

Efter at have indtaget by efter by og provins efter provins erklærede den militante bevægelse sig som sejrherrer søndag. Det skete, efter at hovedstaden Kabul var blevet erobret.

Både demokrater og republikanere kritiserer Joe Bidens fremgangsmåde i Afghanistan. Politikere fra begge partier mener, at præsidenten bærer en stor del af skylden for det kaos, der er opstået.

Ryan Crocker var USA's ambassadør i Afghanistan under præsident Barack Obama. Han beskylder ifølge NBC News Bidens administration for "total mangel på koordineret planlægning" efter tilbagetrækningen af soldater.

Ifølge samme medie kritiseres Joe Biden af Mitch McConnell, der er den republikanske mindretalsleder i Senatet, for at have forkludret operationen.

- Biden-administrationens mislykkede tilbagetrækning fra Afghanistan, herunder den hektiske evakuering af amerikanere og sårbare afghanere fra Kabul, er en skamfuld fiasko for amerikansk lederskab, siger McConnell.

Joe Biden erkendte i sin tale, at den manglende militære modstand mod Taliban kom bag på ham. Han tog dog ikke skylden for kaosset, men rettede i stedet sin skuffelse mod Afghanistans poliske ledere.

- Sandheden er, at dette udfoldede sig hurtigere, end vi havde regnet med. Der skete det, at Afghanistans politiske ledere gav op og flygtede ud af landet, og det afghanske militær kollapsede. Nogle gange uden at forsøge at kæmpe, sagde præsidenten.

- Vi gav dem mulighed for at bestemme deres egen fremtid. Men vi kunne ikke give dem viljen til at kæmpe for den fremtid.

Da krigere fra Taliban søndag begyndte at indtage Kabul, valgte Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, at flygte ud af landet. Han begrundede det med, at han ville forhindre blodsudgydelser.

Samtidig voksede desperationen i Kabul, som indtil søndag havde været et sikkert område at opholde sig i for både afghanere og udlændinge.

Indbyggernes flugt ud af hovedstaden eskalerede mandag, hvor hundredvis flokkedes i Kabuls lufthavn i håb om at få plads på et fly ud af landet.