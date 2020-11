Præsidentkandidat Joe Biden fordømmer søndag på et vælgermøde, at Trump-tilhængere i weekenden chikanerede en af hans kampagnebusser i delstaten Texas.

Biden fordømmer Trump-støtters chikane af kampagnebus

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, fordømmer flere tilhængere af præsident Donald Trump i Texas.

Det siger han søndag på et vælgermøde i Philadelphia, Pennsylvania.

Udmeldingen kommer, efter at Trump-tilhængere i weekenden tilsyneladende chikanerede en af Bidens kampagnebusser på en motorvej i Texas.

På videoer på Twitter kan man se, hvordan flere store biler med Trump-flag omringer en bus med Biden og vicepræsidentkandidat Kamala Harris-logoer på siden og tvinger bussen til at sænke hastigheden.

Ifølge demokratiske embedsmænd var det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus, Wendy Davis, om bord på bussen. Hun aflyste efterfølgende flere planlagte begivenheder på grund af frygt for sin egen sikkerhed.

Præsident Donald Trump delte lørdag en video af episoden på Twitter med teksten: Jeg elsker Texas.

- Vi har aldrig oplevet noget lignende. Og i det mindste har vi aldrig haft en præsident, der synes, at sådan noget er en god ting, siger Joe Biden på vælgermødet i Philadelphia og tilføjer:

- Det er ikke sådan, vi er folkens. Vi er så meget bedre end det.

USA's forbundspoliti, FBI, oplyser søndag, at de undersøger episoden i Texas, men giver ikke yderligere kommentarer.

Episoder som den i Texas har fået flere Demokrater til at frygte for, at Trumps tilhængere vil undertrykke og intimidere vælgere på valgdagen 3. november.

Demokratiske embedsmænd i Floyd County i delstaten Georgia oplyser søndag, at de har aflyst en valgbegivenhed i amtet på grund af frygt for sikkerheden.

Det skyldes, at en højreorienteret militsgruppe har meldt sin ankomst, i forbindelse med at Trump senere på dagen holder vælgermøde i byen Rome, Georgia.

Præsidenten har selv flere gange under valgkampen opfordret sine støtter til at holde nøje øje med valgstederne, så Demokraterne ifølge Trump ikke kan svindle med valgresultatet.