Biden følger Trump og lover gratis coronavaccine til alle

Trump har allerede lovet, at en vaccine - som han siger vil være klar i løbet af få uger - skal være gratis.

Uanset om den næste præsident i USA hedder Donald Trump eller Joe Biden, vil en kommende coronavaccine blive gratis for alle amerikanere.

Fredag følger den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, trop.

- Når vi har en sikker og effektiv vaccine, skal den være gratis for alle, uanset om du har en forsikring eller ej, siger Biden i en tale fredag - blot 11 dage før præsidentvalget.

Løftet er en del af Bidens nationale strategi mod coronavirusset.

Biden har gjort det til en af sine mærkesager gennem valgkampen at følge videnskabens retningslinjer under pandemien.

Han er stor fortaler for at bære mundbind og holde afstand, og hvis han vælges som præsident, vil hans fokus være at bremse coronavirusset.

Omvendt har Trump talt for at holde hånden under økonomien.

Demokraterne og Biden har kritiseret Trump for ikke at implementere et landsdækkende svar mod pandemien, der er skyld i mere end 223.000 amerikaneres død.

- Covid-19 hæmmer alt, hvad vi foretager os, og vi ser ingen tegn på, at det er ved at stilne af, siger Biden i sin tale i Wilmington i delstaten Delaware.

Han tilføjer, at antallet af nye virustilfælde stiger i de fleste delstater i USA.

- Vi er mere end otte måneder inde i denne krise, og præsidenten har stadig ikke en klar plan, siger den 77-årige Biden.