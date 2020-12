Biden fik coronavaccine på direkte tv

Det blev vist på direkte tv, da han smøgede ærmet op og fik sit stik i armen på et hospital i sin hjemstat, Delaware. Det er et led i en kampagne, der skal indgyde amerikanerne tillid til de nye vacciner.

Biden opfordrer amerikanerne til at tage imod vaccinen, når de får den tilbudt. Han understreger, at der ikke er noget at være bekymret for.

- Folk skal være klar til at tage vaccinen, når den bliver tilgængelig. Der er ikke noget at bekymre sig for. Jeg ser frem til andet skud, siger han.

Den 78-årige kommende præsident og hans hustru, Jill Biden, fik begge vaccinen fra medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech.

De skal have endnu en dosis om tre uger.

Andre politiske ledere, herunder vicepræsident Mike Pence og Senatets flertalsleder, Mitch McConnell, blev vaccineret i sidste uge.

USA's førende specialist i smitsomme sygdomme, Anthony Fauci, har opfordret alle USA's ledende politikere til af sikkerhedsårsager at blive vaccineret snarest muligt.

USA er det land i verden, der - i absolutte tal - har flest bekræftede smittetilfælde og flest coronadødsfald.

Næsten 18 millioner af USA's 330 millioner store befolkning er blevet bekræftet smittet i år. Af dem er over 318.000 døde.

Pfizer-vaccinen blev godkendt i USA i forrige uge.

Mandag aften gav EU-Kommissionen sin endelige godkendelse til samme vaccine.

En anden vaccine fra det amerikanske medicinalselskab Moderna blev godkendt i USA i sidste uge.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) mødes 6. januar for at komme med sin anbefaling om Modernas vaccine.