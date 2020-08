Biden fik 70 millioner dollar i valgbidrag under konvent

Konventet blev torsdag amerikansk tid afsluttet med, at den 77-årige Biden accepterede sin nominering til at stille op mod republikaneren Donald Trump, der søger genvalg som præsident ved valget 3. november.

Konventet blev på grund af coronakrisen hovedsageligt afviklet online.

Livestreaminger fra begivenheden på digitale platforme tiltrak 122 millioner seere, mens 85,1 million seere fulgte tv-udsendelserne, oplyser Bidens valgkontor.

De 70 millioner dollar skal lægges til de 140 millioner dollar, som blev indsamlet i juli. Donald Trumps kampagne skaffede til sammenligning 165 millioner dollar i juli.

Trump går ind i valgkampens afgørende fase med en lille fordel målt på det aktuelle indsamlede beløb.

Samlet har Trump over 300 millioner dollar at gøre godt med til at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme på ham, oplyste hans valgorganisation tidligere i denne måned.

Joe Biden har til sammenligning 294 millioner dollar til sin kampagne.

Ved valget i 2016, hvor duellen stod mellem Trump og Hillary Clinton, indsamlede Clintons kampagne ifølge Bloomberg News langt flere penge end Trump, men alligevel tabte hun.

Totalt blev der indsamlet næsten 1,2 milliarder dollar til at støtte Clintons kandidatur under primærvalgene og selve præsidentvalget, mens Trumps kampagne skaffede knap 647 millioner dollar.

Det Republikanske Parti indleder sit konvent på mandag. Det varer også fire dage.