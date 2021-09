Biden får tredje stik og sender vaccinebøn til amerikanere

USA's præsident, Joe Biden, har mandag fået et tredje stik med en vaccine mod covid-19.

Der er tale om et såkaldt booster-stik, som kan øge vaccinens beskyttelse.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Vaccinationen skete for rullende kameraer i Det Hvide Hus i Washington D.C.

- Ligesom med mit første og andet vaccinestik mod covid-19 er jeg på vej til at få mit booster-stik offentligt, siger Joe Biden ifølge det amerikanske medie NPR.

Det såkaldte booster-stik er blevet godkendt i USA af den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, og USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

Det skal øge immuniteten ved vaccinen og beskytte yderligere over for smitte med coronavirus.

Begge myndigheder har siden sidste uge anbefalet, at et tredje stik gives til personer over 65 år samt kronisk syge over 18 år.

Ifølge den 78-årige præsident er det grunden til, at han får stikket.

Joe Biden håber samtidig, at det kan inspirere andre til at blive vaccineret mod coronavirus.

- FDA og CDC har kigget på al data, færdiggjort deres gennemgang og afgjort, at boostere til Pfizer-vaccinen - andre vil komme senere, måske, antager jeg - er sikre og effektive, siger Joe Biden og kommer med en appel til amerikanerne:

- Vær sød at gøre det rigtige. Vær sød at få stikket. Det kan redde dit liv. Det kan redde livet hos dem omkring dig. Og det er nemt, tilgængeligt og gratis.

Joe Bidens regering offentliggjorde i august planer om at give en tredje vaccinedosis til størstedelen af alle amerikanere over 16 år. Det skal gerne ske otte måneder efter, at de har modtaget den anden dosis.

Samtidig er der ifølge Reuters uenighed blandt eksperter i forhold til nødvendigheden af et tredje stik. Bekymringerne går blandt andet på, at der opstår global ulighed i vaccinefordelingen.

En kritik, som Joe Biden mandag afviser.

- Vi kommer til at give vores bidrag, siger han.