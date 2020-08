Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, siger søndag, at han er klar til at føre hele valgkampen fra sin kælder, hvis coronapandemien gør det nødvendigt. (Arkivfoto)

Biden er klar til at vinde præsidentvalg fra kælder om nødvendigt

Demokraternes strategi om at føre valgkampagne hjemmefra under corona står i kontrast til Trumps kampagne.

Hvis det er nødvendigt, melder præsidentkandidat Joe Biden sig klar til at køre hele sin kampagne fra sin kælder frem mod det amerikanske valg den 3. november.

Det siger Biden til ABC News søndag aften lokal tid i sit første fælles interview med Kamala Harris, efter at de ved Demokraternes konvent i sidste uge blev nomineret som partiets kandidater til posterne som henholdsvis præsident og vicepræsident.

ABC News' studievært David Muir påpeger i interviewet, hvordan præsident Donald Trump i sidste uge rejste til flere amerikanske delstater som en del af hans valgkampagne, alt imens Demokraternes konvent blev afholdt hjemmefra på nettet.

Værten spørger Biden direkte, om det er muligt at vinde valget hjemmefra.

- Det vil vi, svarer Biden.

- Vi skal følge, hvad videnskaben og forskerne fortæller os. Vi skal være i stand til at rejse steder hen og gøre det på en måde, hvor vi ikke samler et stort antal mennesker, siger han.

Bidens kampagne har stort set været virtuel under coronapandemien, der har tvunget Demokraterne til at omlægge deres strategi for at møde vælgerne.

Demokraternes strategi står i kontrast til Trumps kampagne, der ud over rejserne til flere delstater også har indbefattet et stort vælgermøde i Tulsa i delstaten Oklahoma i slutningen af juni.

Mødet tiltrak færre tilskuere end forventet og førte også til et coronavirusudbrud, der blandt andet gjorde, at flere af Trumps kampagnemedarbejdere måtte gå i karantæne.

- Se, hvad der sker ved hans (Trumps, red.) vælgermøder. Folk mødes. De bærer ikke masker. De ender med at blive smittet med corona. De ender med at dø, siger Biden til ABC News.

Trump har kritiseret Biden for at være "bange for at forlade sin kælder", hvor Biden har ført sin kampagne fra.

- 500 millioner har set med fra min kælder. Og gæt hvad? Folk lytter. Det handler om at gøre det ansvarligt, siger Biden.